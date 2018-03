La conmovedora reacción de una madre al conocer que su bebé tiene Síndrome de Down 08:06 La joven no supo esta información hasta que la menor nació IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 13:09

Amber Rojas siempre supo que su cuarto embarazo y por ende su quinto hijo o hija iba a ser especial y diferente, tal y como ella misma expresaba en una entrevista para The Independent. Por ser su último embarazo la joven decidió no saber el sexo de su bebé hasta el día del nacimiento para tener una “sorpresa”, razón por la que no descubrió junto a su esposo hasta dicho día que su pequeña Amadeus había nacido con Síndrome de Down.

"No sabía por qué o qué, pero siempre le dije a mi esposo que esta bebé iba a ser diferente. Mi embarazo no fue diferente, pero sabía que algo sucedía", expresaba la madre al medio citado anteriormente. Tras el parto, al ver la cara de su nueva hija, pensó para sí misma: "Mi bebé tiene síndrome de Down” e inmediatamente se interesó por conocer todo acerca de este trastorno genético, "quería saber todo sobre los bebés con síndrome de Down para poder cuidar mejor de mi hija Amadeus. ¡No nos importaba que tuviera síndrome de Down porque todos estábamos encantados con ella!", comentaba.

La progenitora recientemente compartió en su perfil de Facebook un vídeo del nacimiento de la pequeña, en el que se puede apreciar su reacción y la de su chico al ver a la bebé. La publicación ha sido vista por más de 65.000 personas.