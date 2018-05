La conmovedora historia del soldado que vio nacer a su hija por el móvil 00:34 «El doctor le pidió a mi suegra que sostuviese el teléfono y le mostrase todo a Brook. Él me tranquilizó, me decía que lo estaba haciendo de maravilla» IDEAL.ES Jueves, 10 mayo 2018, 12:42

El vídeo de este momento se ha hecho viral. Y no es para menos, ya que tiene una gran carga emotiva. Lo protagoniza el soldado Brook Lindsey, que no pudo asistir al nacimiento de su hija y lo acabó viendo en el móvil a través de una videollamada.

«Este soldado estaba ayer en mi mismo vuelo hacia Mississippi. El avión se retrasó y tuvo que presenciar el nacimiento de su hija a través de FaceTime. Estaba llorando y rompió nuestros corazones. Le dimos un poco de espacio. Cuando escuchamos al bebé llorar todos nos alegramos por él. He decidido compartir esto porque creo que nunca deberíamos olvidar a los militares que trabajan a diario para nosotros, los sacrificios que hacen», explica Tracy Dover, que ha dado a conocer las imágenes en su post de Facebook.

Tras viralizarse el vídeo hemos conocido que el soldado tenía asumido que no estaría junto a su esposa Haley en el parto, dado que sólo tendría derecho a un permiso si el embarazo se complicaba. Luego el doctor recomendó inducir el parto y Brook quiso poner rumbo a casa de inmediato, pero no había vuelos disponibles hasta la mañana siguiente al momento fijado para la intervención.

Su avión sufrió un retraso y Brook estaba aún en el aeropuerto cuando su hija Millie vino al mundo. «Mi suegra le estaba llamando a escondidas desde el quirófano. Cuando empecé a empujar, el doctor le miró y le preguntó qué estaba haciendo con el móvil. Al ver la cara de Brook en el teléfono, comprendió al instante lo que estaba ocurriendo», explicó la madre.

«El doctor le pidió a mi suegra que sostuviese el teléfono y le mostrase todo a Brook. Él me tranquilizó, me decía que lo estaba haciendo de maravilla. Pude escuchar a la gente en el aeropuerto animándome. El personal del aeropuerto le permitió esperar unos minutos más cuando escuchó al médico gritar «¡que no embarque todavía, que ya está aquí!»», añadió la feliz mamá.