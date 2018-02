La conmovedora denuncia de un concursante en ‘Boom’, doctor en Bellas Artes y en paro, se hace viral Valentín Ferrero reconoció haberse visto obligado a dejar su trabajo como docente asociado en la Facultad de Bellas Artes de donde percibía "250 euros al mes" | "Gastaba más en gasolina para ir a dar clase de lo que ganaba" R. I. Lunes, 26 febrero 2018, 22:45

Valentín Ferrero es uno de los concursantes del programa ‘Boom’ y forma parte del escuadrón conocido como ‘Los Lobos’. Este lunes, su relato conmovió a todo el mundo. Tanto que se convirtió en un fenómeno viral. Su nombre fue de lo más comentado en Twitter al denunciar la situación económica que vive “el 60 por ciento del profesorado de las universidades españolas”. Tal es así que este doctor en Bellas Artes, y docente asociado en la facultad de su especialidad en la Universidad Miguel Hernández, confirmó que ha decidido dejar su puesto de trabajo para dedicarse al programa.

Según relató ante las cámaras, Ferrero dijo disponer de un contrato “de 3 más 3 horas” que le deparaban “unos 250 euros al mes”. “Fue muy doloroso tomar la decisión de dejar mi puesto de trabajo porque me encanta mi profesión, la docencia y la relación con los alumnos, pero económicamente no podía seguir. Me gastaba más dinero en ir a la facultad que lo que percibía”, confesó. Por ello, el septiembre abandonó su puesto.

En su denuncia pública, el docente aseguró que se trata de una situación “común” el hecho de que, en las universidades españolas, “el peso de la docencia lo llevemos profesores asociados”, cuya remuneración oscila entre los 250 y los 800 euros. Apunta a que “el 60 por ciento” del profesorado de las facultades se encuentra en esta situación. Twitter no lo dejó pasar por alto.

El testimonio de Valentín en #a3boom sobre la docencia en España debería hacerse viral ahora mismo — El hombre invisible (@CBlazquez) 26 de febrero de 2018

Valentín en #A3Boom aprovecha el altavoz para denunciar la precaria situación de los profesores asociados en la universidad, cobrando 250€ por 3 horas (+3). Es por eso que nuestro tercer eje de #LaUniQueVolem plantea que la mejora de la calidad universitaria pasa por ellos. pic.twitter.com/EPRri4p937 — AEP #UniGratuïta (@AEP_Nacional) 26 de febrero de 2018

Valentín, Doctor en Bellas Artes, como profesor asociado de Universidad cobra 250€/mes. Así nos va en este país! #A3Boom — Matilde Carreras (@siwenna) — Matilde Carreras (@siwenna) 26 de febrero de 2018

@A3Boom Valentín, doctor en bellas artes en universidad y gana 250€ al mes ?????? Para que luego te digan tus padres, "estudia hijo, que es por tu bien" — alicia manzanal (@alicia_manzanal) 26 de febrero de 2018