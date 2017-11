La condenan a cadena perpetua por matar a su violador a los 16 años Multitud de famosos, como Kim Kardashian o Rihanna, han participado en una campaña para apoyar a la joven y pedir su libertad, a través del hashtag #FreeCyntoiaBrown IDEAL.ES Viernes, 24 noviembre 2017, 12:22

Cyntoia Brown es una joven condenada a cadena perpetua por matar a su violador cuando sólo tenía 16 años. Durante el juicio no le permitieron declarar y tampoco le permitirán solicitar la libertad condicional hasta cumplir los 67 años, a pesar de ser una reclusa modelo. Brown ha obtenido un título universitario durante su estancia en prisión y en poco tiempo logrará su licenciatura.

Su historia fue retratada en el documental “Afrontando la vida: La historia de Cyntoia”, de Dan Birman; a raíz del cual cambiaron la ley en Tennesse para que las menores de 18 años no puedan ser acusadas de prostitución, pero la nueva ley no tiene carácter retroactivo y no pudo ser aplicado en el caso de Cyntoia.

La madre de la acusada afirmó que durante el embarazo bebió whisky todos los días y, en consecuencia, la niña sufrió el síndrome de alcoholismo fetal. Tras su nacimiento, la pequeña fue adoptada por otra familia, pero al crecer decidió huir y alejarse de su familia adoptiva. A los 16 años, convivió con un hombre que la violó y obligó a prostituirse. Finalmente, en el año 2004, Cyntoia decidió acabar con su sufrimiento y mató a su violador.

Multitud de famosos, como Kim Kardashian o Rihanna, han participado en una campaña para apoyar a la joven y pedir su libertad, a través del hashtag #FreeCyntoiaBrown.