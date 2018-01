Comprobador de números premiados en la Lotería de El Niño: buscador de premios, décimos y participaciones Ya puedes introducir tu número y comprobar si ha sido premiado durante el evento de este sábado 6 de enero IDEAL.ES Sábado, 6 enero 2018, 14:51

Si en tu domicilio posees cualquier participación para el sorteo de la Lotería del Niño de este 2018 no pierdas el tiempo y apresúrate a comprobar si ha resultado premiado o no. El evento se celebra este sábado 6 de enero desde las 12 del mediodía en Ávila. De allí han salido algunos de los 700 millones en premios que repartirá la fortuna para la vigente edición. Aquí puedes comprobar y localizar los números premiados en cualquiera de los décimos o participaciones.

El Niño, en el que creen los jienenses, tiene predilección por el 0 para repartir suerte puesto que este número ha sido la terminación que se ha repetido hasta en 21 ocasiones en este sorteo desde 1908, año desde el que Loterías y Apuestas del Estado ofrece datos. El primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido un número par como terminación ganadora más veces, en concreto 60 frente a las 52 que ha acabado en impar.

Tras el 0 como terminación más frecuente, le siguen el 7 (en catorce ocasiones), el 9 (trece), el 4 (doce) y el 5 y el 6 (diez veces cada uno). Por el contrario, el 2 ha sido el menos agraciado, pues el primer premio solo ha acabado en ese número seis veces; seguido del 8 (en ocho ocasiones) y el 1 y el 2 (nueve veces cada uno).

La provincia con más suerte en este sorteo ha sido Madrid, donde ha caído el primer premio 46 veces, 41 de ellas en la capital. Barcelona ha sido la segunda más agraciada, en 44 ocasiones (35 en la Ciudad Condal). Tras estas provincias se sitúan Vizcaya, agraciada en 21 ocasiones, Valencia (19), Asturias (14), Sevilla (12), Cádiz (12) y Murcia (10).

Sin embargo, el premio grande nunca ha tocado en las provincias de Cuenca, Guadalajara, Huesca y Cáceres, ni tampoco en la ciudad autónoma de Melilla.

El Niño repartirá el próximo día 6 un total de 700 millones de euros, de los que 550 irán directos a los bolsillos de los agraciados y, el resto, le tocará a Hacienda.

El primer premio está dotado con dos millones de euros por serie; el segundo con 750.000 euros y, el tercero, con 250.000 euros por serie. Es decir, que por cada décimo (que cuesta 20 euros) del primer premio se ganan 200.000 euros; por cada décimo del segundo, 75.000 euros; y por cada décimo del tercero, el premio es de 25.000 euros.

Comprueba tus décimos para este Sorteo de la Lotería del Niño 2018 porque puede que hayas resultado premiado y aún lo desconozcas. Un empujón para retomar la actividad natural a buen seguro no vendrá nada mal. Si no es el caso, no se preocupe. Le recordamos que lo importante es mantener un buen estado de salud.