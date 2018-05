¿Compras en Carrefour? Alerta de la Policía por el engaño que afecta a sus clientes EFE A través de las redes sociales las autoridades informan de la estafa de pishing que aprovecha el nombre de la cadena comercial para engañar a los consumidores IDEAL.ES Miércoles, 30 mayo 2018, 01:06

Los delitos de phishing se han disparado en los últimos años, convirtiéndose en una de las estafas más comunes en Internet, las cuales se han incrementado en un 20% en el último año. Prueba de ello son las continuas alertas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en las redes sociales, donde informan sobre las últimas suplantaciones de identidad detectadas.

En el caso que nos ocupa, el cebo de los ciberdelincuentes vuelve a ser Carrefour, aunque esta ocasión tiene que ver con el servicio de financiación de la cadena de supermercados. «Detectada una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos que intentan suplantar al servicio de financiación de @CarrefourES a usuarios con la tarjeta #CarrefourPASS. Que no te la cuelen, es #Phishing», dice la Policía Local de Granada en Twitter.

Detectada una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos que intentan suplantar al servicio de financiación de @CarrefourES a usuarios con la tarjeta #CarrefourPASS

Al parecer, la posible víctima recibe un correo en el que se anuncia un proceso de actualización de datos del Servicio Financiero de Carrefour, advirtiendo al cliente de que no podrá utilizar el servicio en línea si no actualiza sus datos y sigue una serie de pasos. Si no rellena el formulario en 48 horas, dice el email, se procede a la eliminación de la cuenta.

Ante esta información fraudulenta, la Policía advierte a las posibles víctimas sobre la nueva estafa y les recomienda que no caigan en la trampa.