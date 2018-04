«No hacía la comida ni las tareas del hogar»: mata a su mujer porque era adicta a WhatsApp y Facebook y tenía desatendida a su familia «Durante los dos últimos años, el móvil le cambió gradualmente y comenzó a ignorarme a mí y a los niños» IDEAL.ES Martes, 17 abril 2018, 15:55

Terrible suceso el que tuvo lugar en la ciudad india de Gurgaon el pasado jueves. Un hombre, que responde al nombre de Hariom, estranguló a su mujer hasta la muerte porque «pasaba los días y las noches» conectada a Facebook y WhatsApp, ignorando a su familia.

El ya arrestado dio la siguiente versión a los agentes de policía: «Todo fue bien durante los primeros años de matrimonio, hasta que tuvo un smartphone. Durante los dos últimos años, el móvil le cambió gradualmente y comenzó a ignorarme a mí y a los niños«.

El diario The Times of India recoge más palabras del asesino confeso. «Parecía que tanto los niños como yo habíamos dejado de existir para ella. No hacía la comida ni las tareas del hogar, no llevaba a los niños al colegio ni les ayudaba con sus deberes. Se pasaba todo el día en Facebook y WhatsApp».

Según dijo el propio Hariom la pareja discutía a diario y los niños estaban desatendidos cuando él no estaba en casa.