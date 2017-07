El cómico relato de una mujer sobre los cortes de digestión Una ciudadana atiende a los micrófonos de Aragón TV para expresar la importancia de mantener prudencia durante el proceso digestivo en estas vacaciones | Su experiencia, así lo demuestra IDEAL.ES Miércoles, 5 julio 2017, 11:26

Con el arranque del periodo veraniego los medios de comunicación se llenan de recomendaciones para combatir algunos de los males a los que el ciudadano de a pie se enfrenta durante las vacaciones. Uno de ellos puede ser un corte de digestión, algo con lo que se debe extremar la precaución. Sin embargo, una mujer, entrevistada por las cámaras de la autonómica Aragón Televisión, aportó una visión sumamente particular. Tanto que su vídeo está dando la vuelta a las redes sociales.

Según la protagonista, que se encontraba en las inmediaciones de una piscina, se debe “guardar en todo momento el tiempo de digestión, que son dos horas” y recordó que “cuando era pequeña no me dejaban bañarme hasta que no la hiciese por completo”. “Debes hacerla tanto si has comido mucho o poco”, recalcó. Pero, ¿son reales los cortes de digestión? ¿qué precauciones se deben tomar?

Independientemente de ello, lo curioso del relato llega cuando esta mujer relata una experiencia desagradable que vinculó a tal problemática: “A mí me dio un corte de digestión comiendo. Terminé de comer y me tomé dos cubatas que tenían mucho azúcar, y luego no sé cuántas cervezas. Hacía mucho calor, me dio un golpe de calor y me dolía el estómago. Casi me ahogo. Tuvo que venir un hombre a hacerme unas flexiones atrás por la espalda para abrirme el esófago. En ese momento estuve a punto de morir ahogada. Te quedas fría, fría, luego viene un dolor fuerte a la cabeza y puedes perder el conocimiento. Es lo peor que hay”.

El vídeo, del que se hace eco ‘The Huffington Post’, fue difundido por un usuario en la red social Twitter. Acumula ya cerca de un millar de retuits y supera dicha cifra en lo que respecta a favoritos desde que fuese lanzado durante la noche del pasado 21 de junio.