«Se come Granada, Almería y Murcia», el tatuaje de un mapa que da la vuelta a España La foto del tatuaje que se ha hecho una joven en la espalda se ha hecho viral por su imprecisión geográfica IDEAL.ES Jueves, 7 junio 2018, 16:29

Ya sabemos que los usuarios de Twitter siempre están dispuestos a dar su opinión y en esta historia tampoco han dudado en mostrarse tajantes. Todo viene a raíz de un tuit compartido ayer por Esther (@fuckhoyuelxs) que ya cuenta con más de 8.000 'retuits' y más de 16.000 'me gusta'.

La joven compartía en su perfil de Twitter este miércoles una fotografía de un tatuaje que no se ha librado de las críticas. El dibujo en cuestión es un mapamundi plasmado en la espalda de una joven. Si te fijas en la Península Ibérica, la costa española casi se fusiona con África. De hecho la propioa usuaria presenta el mensaje con «a tomar por culo Murcia».

Han sido muchos los usuarios los que han resaltado que otras provincias españolas prácticamente no existen en dicho mapa: «Se ha comido Granada, Almería y Murcia«; »Media Portugal no existe, por no decir de Islas Baleares e Islas Canarias«; »A Galicia le ha salido un tumor«; y así sucesivamente. Pasen y vean: