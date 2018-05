Los 5 coches más económicos para comprar en mayo Si estás pensando en adquirir un coche nuevo ahora hay importantes ofertas IDEAL.ES Sábado, 12 mayo 2018, 09:52

Varios fabricantes de las marcas más conocidas de vehículos se adelantan a las rebajas de verano y ofrecen suculentas oportunidades para modelos de todas las categorías. Así que si estás pensando en comprar un coche nuevo, atento a estas cinco recomendaciones.

Seat Arona

El SUV urbano de Seat está disponible desde 13.900 euros hasta finales del mes de mayo. Eso sí, un precio destinado al nivel de terminación más básico de todos los disponibles. Eso quita que cuenta con un equipamiento de serie sigue siendo bastante completo como, por ejemplo, un sistema multimedia con pantalla de 6,5«, Bluetooth, limitador de velocidad, doble fondo en el maletero y ordenador de a bordo.

Citroën C3

Citroën pone a la venta el nuevo C3 desde 9.450 euros y añade hasta 1.400 euros en equipamiento, pero hasta fin de mes. Ojo, la oferta también está sujeta a la financiación de un capital mínimo de 6.000 euros y una permanencia mínima de 48 meses.

Serie especial GO! de Hyundai

La serie especial GO! está disponible para los i10, i20, i30, i30cw y Tucson. Los precios, dependiendo del modelo, van desde los 8.540 euros para el i10 GO! hasta los 16.425 para i30 GO!. Además, la marca oferta el Hyundai Tucson GO! desde 23.865 euros con navegador con pantalla táctil, reconocimiento de señales, servicios TomTom Live, conectividad Android Auto y Apple CarPlay, faros delanteros de tipo led, asientos calefactados y llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad.

Opel Crossland X

El SUV urbano de Opel está disponible por 139 euros al mes hasta finales de mayo. Además, con estas ofertas primavarales la marca permite acceder al Opel Crossland X Selective 1.2 de 81 CV equipado con llantas de aleación de 16«, faros antiniebla, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, asistente de aparcamiento trasero, sensor de lluvia y control automático de luces con detección de túneles.

Volkswagen Golf

El Volkswagen Golf siempre está entre las mejores opciones y no es para menos: está disponible por 10 euros al día con la modalidad My Renting. La oferta se corresponde con el Volkswagen Golf 1.0 TSI de 110 CV con acabado Advance y la carrocería de 5 puertas y añade como equipamiento adicional el Visión Pack. Es necesario financiar durante 36 meses con cuotas de 292,26 euros, sin IVA incluido.