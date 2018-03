Las 3 claves para ayudar a tu perro ciego a desenvolver en casa y por el mundo Hay varias estrategias que puedes poner en práctica para hacer de guía de tu amigo de cuatro patas IDEAL.ES Martes, 27 marzo 2018, 09:19

Todavía son muchas las personas que descubren que los perros también puede tener problemas de vista hasta el nivel de quedarse ciegos. Algunos puedan alcanzar la ceguera según cumplen años, otros han nacido así, otros ha sido a causa de un accidente... Como en las personas, existen multitud de razones.

Blind Dog Rescue Alliance, La Alianza para Rescatar a Perros Ciegos, cuenta con una carrera de más de 15 años fomentando la adopción de perros con cualquier discapacidad visual. De la misma forma ofrecen información ya que otra de sus finalidades es educar y concienciar al público en general.

En el caso de los perros ciegos hay algo fundamental a tener en cuenta: desarrollan aún más sus otros sentidos, sobre todo el olfato y el oído algo muy beneficio para ellos.

Quizá los humanos estemos más acostumbrados a ver que los perros hacen de guías de las personas ciegas, pero no a la inversa. Por eso te traemos 3 claves para ayudar a tu amigo de cuatro patas ante esta situación. Por la experiencia de Blind Dog Rescue Alliance, estos son los consejos más útiles para cualquiera que viva con un perro ciego que recogen en su web:

1 La llegada a un nuevo espacio

>>Ponte de rodillas, al nivel de tu perro, y observa todo lo que pudiera causarle daño: bordes afilados de mesas o sillas, por ejemplo.

>>Una buena idea es echar pienso o chuches perrunas por el suelo. De esta manera el perro irá olfateando poco a poco mientras busca la comida y, al mismo tiempo, irá descubriendo ese nuevo entorno.

>>También puedes pasearle por toda la casa varias veces con correa e ir despacio para que, con tu ayuda, vaya descubriendo el sitio.

2 El entorno

>>Coloca chapas que hagan ruido o un cascabel en el collar de otros perros en casa, así tu perro ciego lo tendrá más fácil para saber dónde están.

>>También las personas que vivan en casa pueden llevar algún tipo de campanita o cascabel para que tu perro os pueda localizar con facilidad.

>>Los muebles, en su sitio. Un perro ciego aprende a "navegar" por el espacio de la casa y puede tener problemas si modificas la posición de objetos familiares.

>>Utiliza aceites de olor. Puedes echar un poco sobre cosas con las que tu perro podría chocarse.

>>Las texturas diferentes son útiles para los perros invidentes, les pueden servir de guía: poner alfombrillas bajo el cuenco de agua y la comida, por ejemplo, para que le resulte más fácil reconocer y encontrar objetos.

>>Busca juguetes que hagan ruidos distintos para que se pueda divertir con ellos.

3 El entrenamiento

>>El entrenamiento con clicker es particularmente útil en el caso de los perros invidentes.

>>Existen dos órdenes que todo perro ciego debería conocer a la perfección: "mira" o "cuidado", el que te resulte más cómodo, pero el objetivo es advertirle cuando haya algo en su camino con lo que se pueda tropezar. Y "escalón" para que sepa cuando hay una escalera que debe subir o bajar.

>>La rutina es importante para cualquier perro y en el caso de los perros ciegos más todavía .

En Youtube hay muchos tutoriales que ofrecen consejos muy prácticos:

Y una clave de regalo Un guía perruno

>>Contar con un amigo perro que sí vea facilita mucho la vida de los perros invidentes puesto que les enseñan "en su idioma" a desenvolverse en el mundo.

>>También hay que tener en cuenta que los perros ciegos no pueden leer las señales corporales de las que son tan expertos. O sea, que si otro perro le está indicando que no quiere compañía, que el hueso o la pelota es suya, nuestro perro no será consciente y por eso tienes que estar mucho más atento para poder intervenir si fuera necesario.

>>Otra opción es ponerle un collar o arnés que indique que es ciego, así también lo sabrán otras personas, otros dueños de perros, cuando caminéis por la calle.

Por último, aquí tienes este simpático vídeo de Mack, un perro ciego, el protagonista de las imágenes de arriba, celebrando su cumpleaños. ¡Y lo disfruto mucho!