Los 5 alimentos que quitamos las dietas al pensar que engordan (y no lo hacen) "La desinformación, o la escasa información, hace que los pacientes consulten por una o varias dietas frustradas", comentan expertos IDEAL.ES Viernes, 22 diciembre 2017, 01:51

Son muchos los remedios que mucha gente interpone en su vida en su intención por bajar de peso. En bastantes ocasiones, incluso, se hace sin hacer consulta previa a un especialista, algo que deriva en la supresión de alimentos que pueden ser idóneos para perder peso. Se concurre en un error. De hecho, según se apunta, el 60 por ciento de las dietas sin supervisión médica suprimen estos cinco alimentos idóneos de una dieta sana.

Según recoge ‘ABC’, la doctora Amaro insiste en que resulta sumamente importante no confundir “alimentos que no engordan con otros funcionales y útiles para la quema de grasas”. “La desinformación, o la escasa información, hace que los pacientes consulten por una o varias dietas frustradas. Existen alimentos muy eficaces para la combustión de grasas que no se incluyen por desconocimiento”, sostiene. Son cinco alimentos que se suman a los siete que ayudan a quemar grasa y no engordan.

1- Aguacate: Son grasas monoinsaturadas, fáciles de quemar si se hace ejercicio. Además, ayuda a la liberación de insulina y contribuye a absorber el calcio, algo imprescindible para la quema de lípidos.

2- Los pimientos picantes: Incluyen capsaicina, una sustancia química que mejora la quema de calorías cuando nos encontramos en reposo. Estimula la parte del cerebro que controla la temperatura del cuerpo e implica que consumamos más energía o tirar de las reservas que tenemos para subir la temperatura corporal.

3- El apio: Alto contenido en fibra. Ayuda a aumentar nuestra sensación de saciedad.

4- Quinoa: Alto contenido en proteínas y fibra. Muy rico en nutrientes como hierro, zinc, selenio y vitamina E. Ideal para ensaladas. Se trata de uno de los superalimentos de Mercadona.

5- El jengibre: Es una raíz depurativa y fácil de encontrar. Estimula el metabolismo y mejora las digestiones. Un alimento muy depurativo.