Tener una hermana mejora tu salud mental Estas son las conclusiones de un estudio publicado en una revista de psicología familiar IDEAL.ES Miércoles, 11 abril 2018, 10:42

Si has crecido junto a una hermana, tu salud mental lo agradecerá. No solo por la compañía que siempre aporta el hecho de tener un hermano, del género que sea, sino por el rol psicológico que habitualmente aporta que este sea una chica. Quizás no lo hayas pensado antes, pero tu vida puede haber sido mucho más tranquila por ello.

Este estudio fue publicado en el año 2010 en la revista 'Journal of Family Psychology', sobre psicología familiar. Los investigadores de la Brigham Young University lograron demostrar cómo crecer con una hermana te hace mejor persona estudiando distintos cuadros psicológicos familiares.

Sus deducciones apuntan hacia la mayor comprensión y capacidad de empatía en el rol que las chicas ocupan en sus familias respecto a sus hermanos. Según el estudio, las hermanas tratan de proteger a sus hermanos de miedos como la soledad, la falta de cariño o la culpa, generando esta misma capacidad de conducta con los demás en ellos.

En la mayoría de casos, según defiende este trabajo, una hermana supondrá un apoyo incondicional. «Lo que sabemos hasta ahora sugiere que las hermanas juegan un rol fundamental a la hora de promover una salud mental positiva», explica el profesor Alex Jensen. «En el futuro harán más por mantener la familia unida después de la muerte de los padres», se atreve a señalar.