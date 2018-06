¿Por qué los satélites de Saturno parecen raviolis? La misión Cassini ha aportado nueva información al respecto y un grupo de modelistas se ha atrevido a explicarlo IDEAL.ES Martes, 5 junio 2018, 10:00

El Universo no deja de sorprender con hallazgos que en un principio no tienen una explicación lógica, hasta que esta aparece gracias a la investigación. En el caso de Saturno se produce un antes y un después con la misión Cassini, lanzada al espacio en octubre de 1997 y en órbita alrededor de este planeta desde julio de 2004 hasta septiembre de 2017, cuando finalizó su tarea. Uno de los descubrimientos más curiosos ha sido la particular forma de sus satélites, comparados a raviolis. El investigador del Instituto de Astrofísica canario Tomás Ruiz Lara explica a IDEAL estos progresos.

«La misión Cassini nos permitió estudiar Saturno como nunca antes se había hecho, sobre todo respecto a su sistema de anillos o la atmósfera del gigante gaseoso, pero entre los aspectos más llamativos destacaron las curiosas formas de sus satélites menores», subraya. «Se encuentran en órbita, bastante cerca del planeta, y muestran formas peculiares como de ravioli, en el caso de 'Pan' y 'Atlas', o estructuras elongadas como 'Prometeo'», amplía Ruiz Lara.

«Sin embargo, en ciencia no nos basta con la curiosidad sino que queremos entender el por qué de lo que estamos observando», matiza el astrofísico. «Si estos satélites se hubieran formado de la misma manera en que creemos que se formaron y crecieron los planetas rocosos, como la Tierra o Marte, o los núcleos de los gigantes gaseosos, como Júpiter, Neptuno o Saturno, es decir por unión gradual de planetesimales, su forma sería más redondeada«, razona.

La pregunta se mantuvo abierta hasta que un grupo de modelistas suizos y franceses dieron con la respuesta. «Se dieron cuenta de que, mediante simulaciones numéricas, podían explicar estas peculiares formas si se hubieran formado por la colisión de objetos de características similares en lugar de por medio de la adquisición de pequeñas partículas rocosas«, introduce el investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. »Estas colisiones, sumadas al fuerte tirón gravitatorio que ejerce Saturno sobre estos satélites tan cercanos, terminan de modelar estas curiosas formas más propias de platos de cocina italiana que de rocas orbitando otros planetas«, sentencia con humor Tomás Ruiz Lara.