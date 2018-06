El premio Nobel de Química en 2016 visita la Universidad de Granada Jean-Pierre Sauvage impartirá una conferencia el viernes a las 12 horas en Ciencias IDEAL.ES Jueves, 7 junio 2018, 17:27

Jean-Pierre Sauvage, premio Nobel de Química 2016, impartirá una conferencia este viernes por la mañana en la Universidad de Granada. En concreto, tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias a las 12 horas. El acto está organizado por la Unidad de Excelencia Química Aplicada a Medicina y Medioambiente. Su ponencia responde al título de 'From interlocking and knotted rings to molecular machines'.

Jean-Pierre Sauvage recibió este inmenso galardón hace dos años de forma conjunta con Sir J. Fraser Stoddart y Ben Feringa por sus avances en «el diseño y la síntesis de máquinas moleculares». El trabajo de Sauvage se considera pionero en el desarrollo de materiales inteligentes capaces de interaccionar con su medio de forma programada.

El tipo de materiales inteligentes que el Nobel de Química y actual Profesor Emérito de la Universidad de Estrasburgo trata son de utilidad en distintos campos de la Ciencia. Sus proyectos han estado sobre todo orientados hacia el movimiento molecular controlado a través de la conversión de energía química en movimiento mecánico mediante diferentes topologías moleculares.