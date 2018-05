Explican el por qué de la sangre verde de algunos lagartos Estos reptiles han desarrollado una inaudita resistencia a la toxicidad de un pigmento de la bilis IDEAL.ES Martes, 22 mayo 2018, 08:58

No todos los animales tenemos la sangre roja. Existen unos tipos de lagartos en Nueva Guinea que son una brillante excepción, y es que el color que presenta la suya no es otro que verde. Su caso no ha tenido explicación hasta ahora, aunque sigue siendo todo un misterio. Un estudio de la Louisana State University acaba de ofrecer algunas respuestas.

Un verde lima colorea los músculos, los huesos y la lengua de estos reptiles, y la razón se encuentra en los altos niveles de biliverdina, un pigmento tóxico de la bilis, en su sangre. En cualquier otra especie, como los humanos, esta presencia podría ser mortal al entrar en el sistema circulatorio con múltiples efectos. De hecho, estos lagartos llamados Prasinohaema superan por cuarenta veces la dosis letal en el ser humano. Esta resistencia a su toxicidad alucina a la biología.

El estudio, publicado en 'Science Advances', descifra el origen de esta cualidad a partir del análisis de 51 especies de estos reptiles, seis de ellas de sangre verde para 27 especímenes, en comparación con otras de sangre roja y muy relacionadas. Su trabajo revela que en algún momento surgieron cuatro linajes separados de lagartos de sangre verde con un ancestro de sangre roja en común.

El pigmento biliar que provoca el color verde podría tener efecto antioxidante para eliminar radicales libres, aunque todavía se desconoce cómo lo interpreta exactamente el organismo de estos lagartos. Por ahora, los científicos se esforzarán por encontrar el gen responsable y comprobar su efecto sobre la malaria y otros parásitos que infectan a estos reptiles.