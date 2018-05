España, tercer país del mundo con más reproducción asistida El 7% de los niños nacidos en el país en 2015 lo hicieron gracias a estas técnicas, según datos del INE IDEAL.ES Viernes, 18 mayo 2018, 13:11

La reproducción asistida va a más en todo el mundo pero sobre todo en España. Según datos que se están reflejando en el XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad, sólo Estados Unidos y Japón suman más casos en los que se hayan utilizado estas técnicas, sin ningún país que nos haga sombra en Europa.

Los datos del INE reflejan que el 7% de los niños nacidos en nuestro país en el año 2015 lo hicieron gracias a la reproducción asistida, un aumento del 9% respecto a los datos del año 2014. De los 166.000 tratamientos de fertilidad que se llevan a cabo, 127.809 respondieron a estas técnicas. Los expertos vaticinan que la estadística irá a más en los próximos años debido a la creciente simplicidad de los procedimientos y a su abaratamiento.

La Sociedad Española de Fertilidad también ofrece que el 47% de los ciclos de fecundación in vitro (FIV) con ovocitos propios se realizaron a pacientes de entre 35 y 39 años, mientras que el 67% de los de donación de óvulos se hicieron a mayores de cuarenta años. A su vez, se sigue trabajando para reducir las tasas de embarazo múltiple.

Los expertos siguen recomendando que no se aplace la maternidad, pese a los impresionantes avances en los últimos 40 años. «No vale todo», advierte Agustín Ballesteros, presidente de la SEF. Los objetivos siguen limitándose al nacimiento sano de la criatura y a la salud de su madre. Aunque todavía no exista una regulación, sí que hay un acuerdo para no aplicar estas técnicas a pacientes mayores de 50 años.