¿Qué es el efecto gorila que impide encontrar vida extraterrestre? Esta teoría explica de forma simple por qué todavía no hemos sido capaces de hallarla IDEAL.ES Viernes, 13 abril 2018, 09:30

Investigadores de la Universidad de Cádiz habría encontrado una base a la pregunta de por qué el ser humano no ha sido todavía capaz de encontrar vida extraterrestre e inteligente. No se trata de un gran hallazgo sino de una interesante teoría psicológica y acerca de la percepción. Es el llamado 'efecto gorila', que no mucha gente conoce.

Es interesante. En la década de 1990 una serie de investigadores se propusieron burlarse de la capacidad de atención del ser humano con un sencillo experimento. Hicieron que 137 personas observasen durante unos segundos a un grupo de niños, divididos en dos subgrupos vestidos de blanco y negro, pasándose una pelota de baloncesto. Debían contar cuántos pases daba en total los que iban vestidos de blanco. Mientras lo hacían, otro niño con un disfraz de gorila, negro, atravesó el grupo, incluso deteniéndose.

En las posteriores preguntas de los investigadores, más de la mitad reconoció no haber sido capaz de identificar ningún gorila. No entendían de qué les estaban hablando. Un niño con un disfraz de gorila, más que evidente, había pasado por delante de ellos y no se habían dado cuenta. La capacidad de atención humana tiene un límite.

Es a partir de este experimento que los investigadores de la Universidad de Cádiz deducen que si el ser humano no ha encontrado todavía vida inteligente fuera de la Tierra es porque no ha prestado suficiente atención, o no al menos al lugar correcto, como pudieran ser rincones de materia y energía oscuras. Quizás la tenemos delante de nuestros ojos y no somos capaces de verla, porque nos fijamos en otra cosa. Es el 'efecto gorila'.

Aquí puedes hacer el experimento tú mismo: