Diseñan un eficiente y revolucionario sistema de taxis autónomos AFP Estos avances permitirían notables reducciones tanto del tráfico como de la contaminación IDEAL.ES Viernes, 25 mayo 2018, 09:37

Las grandes ciudades han sido y serán un auténtico caos de vehículos en sus zonas más céntricas. En especial de taxis, un servicio que siempre requiere alguien por delante del transporte público sobre todo si tiene prisa, algo común también en las grandes urbes. No obstante, esta situación no tiene por qué durar para siempre, y de hecho no debería. Unos científicos se han propuesto acabar con ello, o al menos intentarlo.

Un proyecto ha elaborado un algoritmo encargado de gestionar las solicitudes de los clientes y coordinar la flota de taxis autónomos, sin conductor, para agilizar el servicio. Entre otros patrones, este sistema tiene en cuenta la concentración de tráfico en las rutas y la ubicación de la solicitud.

El sistema informático funciona a través de una aplicación móvil a través de la cual se solicita el taxi. Es una vez realizada la petición cuando el mecanismo traza el recorrido más eficiente hasta el punto de demanda, y luego también la ruta a seguir para llegar lo antes posible y de la forma más cómoda al destino.

La aplicación ha sido probada con información de más de 150 millones de viajes en Nueva York en el año 2011, y los resultados mostraron que podía abarcar el 90% de las solicitudes con sólo cinco minutos de espera en cada caso. Esta precisión permitiría a largo plazo reducir el número de taxis en las calles así como reducir las emisiones contaminantes y descongestionar el tráfico.