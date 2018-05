La ciencia vuelve a los bares granadinos por segundo año El festival Pint of Science arrancó ayer y podrás disfrutarlo hasta el miércoles desde las 20 horas en dos bares del Realejo IDEAL.ES Martes, 15 mayo 2018, 11:34

¿Quién dijo que la ciencia no puede ser divertida, o que no tiene cabida en un bar? Desmontar esos dos prejuicios son parte de la premisa del festival internacional de divulgación científica Pint of Science 2018, que se celebra globalmente y por supuesto en Granada hasta el miércoles. La ciencia vuelve a los bares granadinos tras el éxito del año pasado, el de su estreno.

«El resultado de la primera edición del festival en Granada fue tan exitoso que este año no sólo repetimos sino que ampliamos la oferta», explican Marialbert Acosta y Lourdes Ortiz. El Pint of Science tendrá lugar en los bares Colagallo Craft Beers y Damasqueros, ambos en el barrio del Realejo. Las ponencias comenzarán a partir de las 20 horas cada día. La mayoría de estamentos científicos presentes en la ciudad tendrán su hueco.

Entre los ponentes se encuentran investigadores y divulgadores como Óscar Cordón, Margarita Sánchez y José Antonio Lorente, que hablarán de inteligencia artificial, arqueología o medicina personalizada. También se discutirá sobre matemáticas, astronomía o bioquímica, sin que falten risas gracias a monólogos. Gran parte de la comunidad científica granadina respalda este festival.

España es, con 57, el país con más sedes de Pint of Science en el mundo, seguido de Brasil, Francia y Reino Unido. 308 eventos en todo el globo en 105 bares, con 730 científicos y 400 voluntarios. Va a más, como se demuestra en Granada.