La capacidad de resistencia del fitoplancton al cambio climático Un estudio alemán analiza su presencia en el Ártico pero los biólogos no quedan conformes IDEAL.ES Lunes, 7 mayo 2018, 10:36

El fitoplancton está considerado uno de los grandes responsables del sustento de la vida en los océanos. Como cualquier especie, se enfrenta a los efectos del cambio climático que ya está ocurriendo. No obstante, un estudio del Instituto Alfred Wegener alemán acaba de probar que el fitoplancton resiste, al menos por ahora, a todos estos cambios drásticos y conserva sus niveles tanto de productividad como de biodiversidad. Microorganismos acostumbrados a vivir en condiciones ambientales extremas.

Óscar Huertas, bioquímico y doctor en Biología, analiza para IDEAL que este estudio se refiere muy en concreto a la parte vegetal del plancton (la raíz fito- significa planta) y a su presencia solamente en la zona del Ártico. «Hay que tomar con precaución estas conclusiones y no confiarse», señala Huertas.

El bioquímico matiza que «en el Ártico las condiciones varían menos, por ejemplo el pH no varía tan bruscamente por el continuo aporte de agua pura de los casquetes y la temperatura tampoco lo hace como en zonas más cálidas». «Esto no quiere decir que en poco tiempo no pueda estar afectado. Los límites de la vida son muy curiosos, estos microorganismos pueden estar bien a 5ºC y a los 4ºC morir el 80% de ellos», incide Óscar Huertas.

Aunque parezca que de momento el fitoplancton resiste las consecuencias del cambio climático, «no hay que despreocuparse». «El plancton global ya ha perdido un 30% de su biomasa en los últimos quince años, y eso sí que es preocupante. Además, no se trata sólo de la cantidad sino de la diversidad del plancton», añade en su análisis el bioquímico Óscar Huertas.