El cartel sobre «niñatos de 10 años con móviles de 600 pavos» que se ha hecho viral Una usuaria de Facebook lo ha publicado en su cuenta y desde entonces se ha hecho viral por cómo critica la educación que se da hoy en día a los niños IDEAL.ES Martes, 24 abril 2018, 14:11

Cuando Erun Pazos publicó este cartel en Facebook seguro que no sabía que iba a alcanzar semejante repercusión. Más de 80.000 personas han compartido en los últimos días a través de sus redes sociales esta reflexión colgada en la sala de espera de un centro médico de Marín (Pontevedra).

Se trata de un cartel que ella misma ha visto en la consulta del médico y que está escrito por unos padres. En él se critica de forma dura la educación que actualmente se da a los niños. «A mí no me vale eso de 'yo le doy a mi hijo todo lo que yo no he tenido'. A mí me vale lo de 'cuando seas padre comerás huevos'», se puede leer.

«Niñatos de 10 años con móviles de 600 pavos, crías de 15 con extensiones de pelo de 500 euros, imberbes de 18 años con cochazos de 24.000... Le damos la libertad de decidir que no tuvimos, le damos estudios que no tuvimos, vacaciones que no tuvimos y muchas más cosas que nosotros solo pudimos soñar. Esa es la buena educación» matiza.