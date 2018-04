El cartel en la consulta de un médico que da la vuelta a España: «Malcriamos a nuestros hijos» Una usuaria de Facebook lo ha publicado en su cuenta y desde entonces se ha hecho viral por cómo critica la educación que se da hoy en día a los niños IDEAL.ES Miércoles, 18 abril 2018, 16:12

Las redes sociales nos dejan de vez en cuando imágenes de lo más curiosas, muchas de las cuales, además, se acaban convirtiendo en fenómenos virales. Es lo que ha sucedido con esta publicada por Erun Pazos en Facebook.

Se trata de un cartel que ella misma ha visto en la consulta del médico y que está escrito por unos padres. En él se critica de forma dura la educación que actualmente se da a los niños. «A mí no me vale eso de 'yo le doy a mi hijo todo lo que yo no he tenido'. A mí me vale lo de 'cuando seas padre comerás huevos'», se puede leer.

Este es el cartel, que acumula más de 1,3 millones de visualizaciones en Facebook.