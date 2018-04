La carta viral de un periodista de Canal Sur con cáncer que emociona a las redes «Tengo miedo, tanto, que miedo me da decir a qué tengo miedo, pero estoy seguro de que no hace falta que lo explique» IDEAL.ES Sábado, 7 abril 2018, 11:58

Valentín García es un periodista madrileño, afincado en Sevilla, que está viviendo el momento más difícil de su vida, tras recibir la terrible noticia de que su cáncer de pulmón se ha extendido y que la metástasis ha hecho acto de presencia en su cuerpo. A pesar de su optimismo, Valentín siente miedo y así lo ha querido expresar en una carta en la que deja fluir sus sensaciones, tanto positivas como negativas, y que se ha hecho viral por lo profundo de su contenido.

El periodista explica que ahora su cáncer está en la hipófisis, una glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y que se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo. «Yo ya había dibujado mi cáncer, tenía una medida, un peso, un color, una duración… Y resulta que el dibujo no vale para nada porque un cáncer no se puede dibujar, chavalote.», dice Valentín intentando explicar la magnitud de la noticia.

Aunque en su carta el periodista intenta hablar del tema de una forma desenfadada, finalmente acaba admitiendo que tiene miedo y que no es tan fácil mantener una actitud positiva. «Tengo miedo, tanto, que miedo me da decir a qué tengo miedo, pero estoy seguro de que no hace falta que lo explique. Ese miedo sí que lo podemos dibujar cualquiera de nosotros», añade abriendo su corazón a sus lectores.

Pero a pesar de ese miedo, Valentín afirma que también tiene confianza en los médicos que le están tratando, algo que le da mucha seguridad; y también en su familia, sus amigos y sus allegados. «Mi «primer círculo» es infatigable, firme, confortable… es cientos de adjetivos positivos. Y como las ondas en el agua, lo que hace ese primer círculo se va repitiendo en círculos sucesivos que se van situando más lejos de mí pero que actúan y yo lo noto.», dice al respecto, recordando las muestras de cariño que ha recibido durante la Semana Santa en su Sevilla natal.

«Sigo sin tener frío, sin sentirme solo y sin temblar. Sigo siendo positivo y espero contagiar a quien le haga falta. Estoy «reseteando» la situación, porque con la metástasis esto va a ser más largo, más pesado y con nuevos riesgos. Lo que no cambia es el final, porque me voy a curar.», concluye el periodista, lanzando un mensaje lleno de esperanza.