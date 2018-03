La carta de una estudiante de Granada a Iglesias y Sánchez que da la vuelta a España: "Su misión es protegernos" Las petición de Ana a ambos políticos para que "reflexionen sobre su postura respecto a la derogación de la prisión permanente revisable" se ha convertido en un fenómeno viral: "Como mujer, no concibo que en 7 años o unos poquitos más, el Chicle, vuelva a la calle" IDEAL.ES Jueves, 22 marzo 2018, 08:47

El tema de la prisión permanente revisable está más candente que nunca, ahora que su debate en el Congreso es una realidad. Los últimos crímenes acontecidos en España, como el Diana Quer o el pequeño Gabriel, además, han suscitado una oleada de reacciones entre la ciudadanía.

Entre ellas destaca una lanzada en Facebook el pasado 13 de marzo por Ana, una estudiante de Derecho y ADE en Granada, que escribió ese día una carta dirigida a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en la que pide a ambos líderes políticos que "reflexionen sobre su postura respecto a la derogación de la prisión permanente revisable".

El post se ha convertido en un fenómeno viral, hasta el punto de que ha sido compartido más de 41.000 veces y ha recibido numerosos comentarios en su propio perfil. Entre otras cosas, Ana recuerda a Iglesias y Sánchez que "su labor es protegernos y de esta manera no lo están haciendo".

Aquí les dejamos la carta entera:

Estimados Pablo Iglesias y Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Soy Ana, una estudiante de Derecho y ADE de último curso.

Hago una parada en mi jornada de estudio para escribir unas palabas dirigidas a ustedes, con la intención de hacerles reflexionar sobre su postura respecto a la derogación de la prisión permanente revisable.

Quisiera comentarles a ustedes, que entienden que la prisión permanente revisable es anticonstitucional, que estoy de acuerdo con ustedes. Y lo estoy porque es cierto que un ladrón tiene derecho a la reinserción, una persona que conduce bebida y desgraciadamente mata a otras por su imprudencia, tiene derecho a la reinserción social, un narcotraficante incluso atentando contra la salud de la ciudadanía, tiene derecho a la reinserción social.

Pero déjenme explicarles, nuestra Constitución Española (a la que ustedes hacen referencia para considerar que la prisión permanente revisable viola los derechos de los delincuentes y asesinos), en su artículo 10 establece que la DIGNIDAD de la persona y DERECHOS INVIOLABLES inherentes a la misma, el LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, RESPETO A LA LEY Y A LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS, SERÁN FUNDAMENTO DEL ORDEN POLÍTICO Y DE LA PAZ SOCIAL.

Continúo recordándoles el contenido del artículo 15 de la Carta Magna, que establece que TODO SER HUMANO TIENE DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL, SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SOMETIDOS A TORTURA NI A PENAS O TRATOS NHUMANOS O DEGRADANTES.

Así mismo en su artículo 17, recuerda que TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD.

Estarán por tanto ustedes de acuerdo conmigo, en que esos asesinos, los que el resto de la sociedad española pensamos y creemos que es de justicia que deberían ser condenados a prisión permanente revisable, incluso los propios Tribunales, Jueces y Magistrados, así como representantes de otras ideologías políticas distintas a la suya lo consideran, han atentado contra todos esos derechos que les he enunciado un poco más arriba.

Casos tales como los asesinos de Marta del Castillo, la niña Mari Luz, Diana Quer, los padres de Asunta, José Breton, Jeremi Vargas, Sandra Palo y esa lista infinita de niños y/o adolescentes asesinados a manos de adultos, y el caso más reciente, el pescaíto Gabriel, no han sido asesinatos fortuitos. No han sido accidentales. No han sido por error. Muy al contrario, se trata de asesinatos premeditados, con presencia de alevosía. Planificados al detalle, macabros y crueles. Y casi lo más importante, sin una pizca de arrepentimiento. Han violado el Derecho Fundamental a la vida de esas criaturas y por ende, de sus familias.

Me pregunto, ¿realmente, personas formadas como ustedes, casi al cargo de un país, están dispuestos a defender el derecho a la libertad y reinserción social de estas personas, que han demostrado no ser personas?

Como mujer, no concibo que en 7 años o unos poquitos más, el Chicle, asesino de Diana Quer (por ejemplo), vuelva a la calle

Son peligros para la sociedad, y está comprobado por otros casos similares que no, no se reinsertan, porque como les he dicho, no existe arrepentimiento. Cumplen su condena (muchas veces irrisoria, cuando la vida de una persona no vale 20 años de cárcel ni 25, que se reducen por eximentes y buenas conductas) y una vez que salen reinciden y se cobran otra vida y vuelven a destrozar otra familia, la cual, nunca vuelve a "reinsertarse" porque el dolor es eterno.

¿Por qué tengo que ir con miedo por la calle si voy sola? ¿Por qué tengo que mirar atrás cada vez por tres para protegerme?

Y el caso de Gabriel el pescaíto… ¿Por qué tendría que proteger a mis hijos para que una desalmada no los mate sin más razón que la maldad que corre por sus venas?

Desde que entré en la carrera, en la parte de Derecho, siempre nos han enseñado que a veces lo que uno considera justo no lo es, y que las leyes no siempre lo son. Pero en estos casos creo que no podemos dejar los principios y la humanidad de lado, tampoco el sentido común. La sociedad no estamos pidiendo la pena de muerte, que si bien estoy de acuerdo en que quedó en el medievo y no hay que actuar de la misma manera que lo han hecho estos inadaptados sociales.

Pero sí pedimos la prisión permanente revisable, por la vida de todos los inocentes que han terminado en manos de sádicos, gente sin escrúpulos, sin moral ni conciencia. Por la seguridad de todas las familias españolas (de la cual ustedes como futuros gobernantes, o simplemente representantes de la política de nuestro país, son responsables), para que no se vuelvan a repetir todos estos terribles acontecimientos, para que España no tenga que llorar más la muerte de angelitos. Porque todos estos hechos atroces que han destrozado la vida de muchas familias, hayan servido para algo, para protegernos al resto de los ciudadanos, para que aprendamos que en España, matar está castigado, porque valoramos la VIDA y sentimos un profundo respeto por el Derecho a la VIDA, del que nadie puede privarnos.

Queremos gente buena, gente justa, gente con valores, en definitiva, gente con humanidad.

Porque su labor es protegernos y de esta manera no lo están haciendo.

Y porque quién no sabe vivir en sociedad, y se dedica a hacer daño y a impedir la vida de otro, no merece vivir en la misma, si no encerrado para que no sigan haciendo el mal. Eso no es lo que queremos en nuestra sociedad. Queremos gente buena, gente justa, gente con valores, en definitiva, gente con humanidad.

Con todo esto, que espero que lean, deseo que les haga reflexionar, que cambien ustedes su postura el próximo jueves y no defrauden a la gente que cree en ustedes, y sigan velando por la protección de sus ciudadanos, de los ciudadanos de su país, el que ustedes pretenden gobernar y representar, y salga un SÍ A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE, para todos estos casos que no muestran más que una falta de humanidad, moral y escrúpulos imperdonable.

Un cordial saludo,

Ana.