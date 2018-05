La carta al director de un profesor que da la vuelta a España: «Si una violación se juzgara como un robo» Carta remitida al diario El País. Juan Antonio Bueno Álvarez reconoce haber intentado no mostrar la misiva a sus alumnos, aunque ya asume que les haya llegado por las redes sociales IDEAL.ES Viernes, 18 mayo 2018, 12:08

La sentencia a los miembros de 'La Manada' sigue siendo objeto de actualidad. Ahora, ha trascendido la peculiar carta enviada al director de 'El País'. Su autor es Juan Antonio Bueno Álvarez, escritor y profesor de Lengua y Literatura del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. Se publicó el pasado 4 de mayo. El docente se cuestiona si se hubiese analizado de igual manera el comportamiento de la víctima en caso de haber sufrido un robo en lugar de la situación vivida.

Bueno Álvarez reconoce, según recoge 'Verne', que no mostró la carta a sus alumnos de 2º de Bachillerato y 4º de ESO, «por una cuestión de pudor». Si bien, sospecha que estarán al tanto de la misma después de la difusión en redes sociales. Y es que, dos semanas después, se ha convertido en un fenómeno viral a nivel nacional. Una muestra más de indignación pero de una forma particular.

«32 años llevo trabajando como profesor y estoy en contacto con alumnos de 17 y 18 años. Los jóvenes ya tienen una opinión propia y la suya, con respecto a la igualdad de género, ha evolucionado mucho. Las opiniones de hace treinta años, a mis alumnos hoy les resultarían de un machismo descarnado», relata. Lo cierto es que el fallo ha levantado diferencias hasta en los expertos.

Esta es la carta del profesor Bueno Álvarez:

«Soy un hombre de tamaño medio y ya de cierta edad. La otra noche, volviendo a mi casa, cinco individuos jóvenes y fuertes me obligaron a entrar en un portal y, sin blandir navajas ni otras armas, me conminaron a entregarles todos los objetos de valor que portase. Asustado por la intimidación, les di el reloj, el móvil y el dinero que llevaba en la cartera. Ahora dudo en si denunciar o no el hecho, porque quizá no me resistí lo suficiente, no grité, no los amenace, no opuse resistencia física ni verbal, no arriesgué mi vida para salvar mis pertenencias. Quizá, pueda pensar alguien, colaboré en el robo y hasta disfruté con él. ¿Les suena?».