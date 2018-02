¿Eres capaz de encontrar el corazón? Este pequeño juego de destreza visual está triunfando en las redes IDEAL Lunes, 19 febrero 2018, 09:36

Esta imagen está triunfando en la red. Se trata de un pequeño juego de destreza visual en el que debes encontrar el corazón en esta ilustración repleta de elefantes.

Las imagen muestra decenas de elefantes de tres colores. El reto está en encontrar el corazón que se esconde entremedias. Este pequeño juego está circulando por las redes y todo el mundo está en busca del corazón.

¿Tú lo has encontrado ya? Si aún no lo has visto aquí debajo está la solución