El cambio del tiempo que llega el viernes: la AEMET avisa a Andalucía A partir de ese día vuelven las lluvias y es más que probable que también regresen las tormentas el sábado IDEAL.ES Martes, 15 mayo 2018, 13:04

La subida de las temperaturas que se ha producido este martes Andalucía, especialmente en la mitad occidental, con máximas de 29 grados en Córdoba, Huelva y Sevilla, va a ser el preludio de un fin de semana donde vamos a registrar un cambio radical en el tiempo.

Si bien este martes y miércoles predominarán los cielos claros en la mayor parte del país, si bien se podrían formar algunas nubes en el centro y este peninsulares, lo cierto es que desde el jueves la situación cambiará drásticamente. Así lo avanza la 'disparatada' alerta de la AEMET para estos 7 días. El caso de Andalucía es tajante: vuelven las lluvias, e incluso las tormentas, desde el mismo jueves por la tarde.

En el caso de Granada existe un 95% de opciones de lluvia el viernes, que se incrementan a un 100% el sábado, con probabilidades de chubascos. La cota de nieve, por su parte, oscila entre los 2500 metros de altitud y los 2700.

Miércoles

Nuboso o con intervalos de nubes bajas en el área Cantábrica y norte de Navarra, con posibles lloviznas débiles y ocasionales en el litoral. Probables lluvias débiles en el norte de islas Canarias de más relieve. Predominio de poco nuboso en el resto del país, con nubosidad de evolución diurna en buena parte del interior peninsular, que podría provocar algunos chubascos dispersos por la tarde en Cataluña, sin descartar alguna tormenta ocasional, y, con menor probabilidad, en el norte de Huesca y sierras de Teruel. Aumento de la nubosidad con probables chubascos al final del día en Melilla.

Jueves

Nuboso o cubierto en Melilla, con precipitaciones, que podrían ser localmente fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas. Con baja probabilidad, y de forma más débil y ocasional, es posible que afecten a Almería, sur de Granada y de Murcia. Nuboso en el norte de islas Canarias de más relieve, con posibles lluvias débiles. Intervalos de nubes bajas en el área cantábrica. Predominio de poco nuboso o despejado al principio en el resto del país, aunque a lo largo del día se irá desarrollando nubosidad de evolución en el interior peninsular, que puede dar lugar a chubascos o tormentas dispersos y ocasionales, más probables en el interior de Cataluña, norte de Huesca y Sistemas Central e Ibérico.

Ascenso de las temperaturas nocturnas en el centro peninsular, y de las diurnas en Galicia. Pocos cambios en el resto.

Viernes

De nuevo es muy probable que se desarrolle nubosidad de evolución diurna en amplias zonas de la península y área de Alborán, con lluvias y chubascos en Melilla y sureste de Andalucía. También serán probables los chubascos y tormentas en zonas dispersas del interior peninsular, sobre todo en área de montaña y aledaños. No se espera que lleguen a ser fuertes. Tiempo estable en Baleares y en Canarias; no obstante no se descarta alguna precipitación en el norte de las Canarias más montañosas.

Temperaturas en descenso en Andalucía y sin cambios en el resto.

Sábado

Desarrollo de nubosidad de evolución en el interior peninsular con probabilidad de chubascos débiles en puntos dispersos del interior de Andalucía, de Cataluña, donde pueden ir acompañados de tormenta, sierras interiores levantinas y zonas de montaña de Aragón. Tiempo estable en los archipiélagos aunque no se descarta alguna lluvia ocasional en las Canarias montañosas. Las temperaturas suben en el sureste peninsular. Vientos flojos variables en general, con régimen de brisas costeras y alisos en Canarias.