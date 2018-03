Esta web calcula cuánto tiempo has perdido viendo series, ¿te atreves? La cifra total de tiempo te puede sorprender IDEAL.ES Sábado, 31 marzo 2018, 12:31

Con esta web no hace falta que te pongas a sumar horas de cada capítulo de cada serie, 'Tiii me' lo hace por ti.

Es una página curiosa que calcula el tiempo que has tardado en ver por completo todas las series que sigues o que has seguido. Es muy sencillo, ella tiene en cuenta el número de temporadas y los capítulos de cada una. Tú solo tienes que introducir el nombre y las temporadas que has visto y la web te mostrará el tiempo empleado en días, horas y minutos. Eso sí, ella cuenta con que has visto una sola vez cada capítulo de todas las temporadas.

Y no te lo dice de manera aislada sino que te va sumando los resultados de todas ellas según las vayas introduciendo para que al final tengas una cifra total del tiempo que has empleado en ver series. Además si quieres puedes compartirlo en redes sociales… ¿Te atreves a calcularlo?