Buscan a un joven que confesó en Facebook haber asesinado a su madre y a un amigo La Policía le define como un tipo «muy peligroso» y que podría «estar armado» IDEAL.ES Martes, 10 abril 2018, 11:08

Las autoridades estadounidenses buscan a Casey Lawhorn, un joven que advirtió a través de Facebook de su intención de acabar con su vida después de matar a su madre y a un amigo suyo. Este individuo, de 23 años, según la Policía de Tennessee, es muy peligroso. Podría estar armado. Por ello se encuentra en búsqueda y captura.

El propio sujeto llamó a las autoridades para confesar que había disparado a su madre y a su amigo Avery Gaines. También les dijo que iba a poner fin a su vida. Según informa 'Fox News' el joven publicó en su perfil de Facebook un vídeo en el que confesaba el asesinato. No llegó a emitir en directo su fechoría como sí sucedió en este caso.

«Todo fue en 3 o 4 minutos. Esperaba que fuese rápido y eficiente. No quería que mi madre muriera horrorizada y sufriera», explicó. Su coche fue encontrado en una carretera, pero no se encontró su cuerpo en el vehículo. Se cree que aún no ha podido abandonar el país. Recuerda esta historia a la del conocido como «asesino de Facebook».