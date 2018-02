Busca al anónimo que le hizo una generosa donación mientras dormía en el tren La joven había mencionado que tenía problemas económicos y cuando se despertó tenía un sobre con más de 100 euros IDEAL Jueves, 1 febrero 2018, 13:35

Ella Johannessen, una joven estudiante británica de 23 años, está buscando a través de Facebook al protagonista de una bonita historia que le ocurrió en el tren. El anónimo le dejó 100 libras al enterarse de que ella estaba pasando por dificultades económicas.

La joven viajaba en tren cuando habló por teléfono con su madre. En la conversación comentó su preocupación por el poco dinero que le quedaba, tal como explica Ella en el post de Facebook con el que intenta buscar al protagonista de la historia:

"El pasado 27 de enero a las 14:52 subí al tren de Virgin Coast East que va de Londres King Cross a Leeds. Tomé asiento y llamé por teléfono a mi madre. Me sentía estresada y preocupada por mi situación económica, tratando de averiguar qué había ocurrido con 35 libras que me habían transferido; y hablé con ella sobre el poco dinero que me quedaba".

Tras terminar la charla, la chica se quedó dormida. Al despertar, media hora más tarde, se encontró con que tenía en su regazo varios billetes que sumaban 100 libras, unos 113 euros. Alguien había escuchado su historia y le había ofrecido su ayuda anónimamente, un gesto que la joven explica hizo que se le saltaran las lágrimas. "Empecé a llorar, porque me sentí increíblemente agradecida por la amabilidad de alguien que ni siquiera conozco", ha escrito la joven.

"El último año y medio ha sido terrible para mí. He perdido a mi padre y también a mis abuelos, pero esto me ha recordado que hay bondad y gente buena en el mundo", añade Ella.

La joven tiene la esperanza de poder encontrar al autor del bonito gesto, y por eso ha pedido a todo el mundo que comparta su publicación de Facebook: "Prometo seguir transmitiendo su bondad. Me gustaría darle las gracias a la persona que me hizo este regalo. Espero que llegue a ver esto".

El post se ha hecho viral y ha sido compartido más de 20.000 veces y cuenta con casi 28.000 'me gusta', por lo que cada vez es más fácil que el autor aparezca, o por lo menos sepa que la joven lo está buscando.