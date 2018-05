El 'Sea Bubble', un taxi acuático para atravesar París

Lo que les motramos ahora parece sacado también de una película de superhéroes, pero se trata de una realidad. No es un barco, no es un avión, no es un automóvil: es el 'Sea Bubble'.

En estos días prueban este novedoso sistema de taxi acuático en el río Sena. Más que navegar, estos vehículos planean medio metro sobre el agua. Los han bautizado como burbujas y se presentan como una alternativa ecológica para aliviar el tráfico de las grandes ciudades que, eso sí, tengan un río suficientemente caudalosos.