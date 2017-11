Botellón a los 13: la quedada infernal Tres de cada cuatro menores beben alcohol en nuestro país: medio millón se emborracha cada mes. El botellón lleva ya veinte años entre nosotros y nadie parece dispuesto a pararlo CARLOS MANUEL SÁNCHEZ Lunes, 20 noviembre 2017, 00:38

“Compramos el alcohol en tiendas de chinos porque nos ponen menos pegas y porque están abiertas hasta más tarde, aunque sale más caro que en el supermercado. Es raro que te pidan el DNI. Pero si en el grupo va alguno de nuestros hermanos mayores de edad compramos en el súper, donde hay un montón de marcas en torno a cuatro y cinco euros».

Es el relato de Nerea, de 16 años, en un descampado cercano a las ruinas del anfiteatro romano de Cartagena, en la zona universitaria. «Si la Policía avisa de que va a precintar, nos vamos al estadio Cartagonova».

Se ven decenas de coches aparcados en fila, con los capós abiertos y los altavoces conectados; vasos de tubo de plástico y bolsas con botellas por el suelo. El grupo de Nerea se arremolina en torno a la música que emite un teléfono móvil. Es la una de la madrugada y hace un frío que pela, pero eso no impide que Nerea y sus amigos hagan botellón. Una práctica habitual en España para 1,3 millones de chicos y chicas de entre 14 y 18 años (el 57 por ciento), según la última Encuesta sobre uso de drogas en estudiantes de secundaria, de la Delegación del Gobierno.

Unos 700.000 menores hacen ‘binge drinking’, tomar cinco o seis copas en dos horas. A empalmar resacas lo llaman ‘ir de resarchera’

«Me gasto un máximo de cinco euros en el alcohol y los refrescos para mezclar -continúa Nerea-. Hacemos fondo común y vamos a lo barato. Calimocho, vodka azul, ron Almirante, ginebra Sheriton… Hay vodkas y rones con sabor a fresa o caramelo que me recuerdan a cuando compraba chuches -asegura entre risas-. A lo mejor los fabrican así pensando en nosotros. Quedamos por el WhatsApp, bien por el del grupo de amigos o bien se crea un grupo para ese botellón en concreto. Conozco a poca gente de mi edad que no beba. Si alguien se pone demasiado ciego, lo acomodamos en el suelo en una postura que pueda vomitar sin ahogarse hasta que se calma. Si no espabila, llamamos al 112 y luego a sus padres. Algunos fuman porros, más incluso que tabaco. Beber está más normalizado que fumar».

