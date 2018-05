La bicicleta «potencialmente peligrosa» que debes devolver en una tienda Ikea IKEA Un fallo en la correa de transmisión hace que el modelo 'Sladda' sea peligroso para la conducción IDEAL.ES Lunes, 28 mayo 2018, 15:34

Hace unos dos años que Ikea se sumergió en el mundo de las ruedas y justo ahora ha tenido que frenar su expansión en el negocio de las bicicletas. En concreto se trata del modelo 'Sladda', una bicicleta modular ganadora del prestigioso Red Dot Design Award en la categoría 'Best of the best'.

La razón es bien sencilla. Resulta que el modelo 'Sladda' sería potencialmente peligroso para la conducción por culpa de un error en la correa de transmisión. Debido a ello Ikea ha tenido que anunciar la retirada de este modelo en las tiendas de 26 países, entre ellos España, con las consecuentes indemnizaciones para los clientes.

Concretamente el problema viene de cambiar la correa de transmisión nueva que implementaron sustituyendo a la clásica con el fin de garantizar que las pedaladas fueran más eficaces y silenciosas. Pero parece ser que este sistema se podría romper con facilidad, causando la caída del conductor, tal y como les ha ocurrido ya a unos once clientes que pusieron una reclamación a Ikea.

La compañía sueca ha decicido frenar la venta de este producto para evitar más incidentes de este tipo. Ha lanzado un llamamiento a todos los usuarios para que dejen de usarlo y pasen por cualquier tienda Ikea para su devolución, para lo cual no hace falta presentar ticket dado el problema de seguridad.

Además, también se devolverá el dinero del coste de los accesorios adquiridos para la bicicleta 'Sladda'. «Estamos muy orgullosos del diseño de 'Sladda' y de haber lanzado al mercado una bicicleta sostenible para desplazarse por la ciudad, sin embargo para nosotros lo más importante es la seguridad de nuestros clientes», ha afirmado Ikea en un comunicado bajo el título «¿Tienes una bicicleta 'Sladda'? Por favor, devuélvela en una tienda Ikea».