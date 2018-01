El increíble beneficio de besar que muchos desconocen 00:52 La ciencia ha probado que besar libera adrenalina, multiplica por dos las pulsaciones, reduce el colesterol y constituye una excelente tabla gimnástica facial en la que participan 36 músculos. Bajan el colesterol y son adictivos, además de decisivos. «Tras el primero, solo el 25% repite». Pero cada vez besamos menos. En una cultura tan «sexualizada», se considera una práctica erótica 'light' ICÍAR OCHOA DE OLANO Viernes, 5 enero 2018, 00:10

Alas seis semanas de la concepción, el embrión humano solo mide un centímetro y medio, pero ya tiene una boca con labios bien definida. Su vida, durante los primeros meses fuera del útero, consistirá en succionar. Aunque ya no lo recordemos, resulta que besar es casi idéntico a mamar. Según los antropólogos, el origen evolutivo de los besos hay que buscarlo en ciertas sociedades prehistóricas, en las que las madres alimentaban a sus bebés dándoles con la boca los alimentos ya masticados. Y, también, en la identificación olfativa, esencial para establecer un vínculo y procrear. A diferencia de otras especies besuconas -así es como se reconocen y se sosiegan la mayoría de los animales, a excepción de los bonobos, que lo hacen también por puro placer y, además, con lengua-, los humanos hemos elaborado una sugerente carta con la que reconocernos, sosegarnos y, sobre todo, gozar.

A saber, los hay ruidosos, profundos, secos, franceses, tibios, tántricos, etéreos, inquisidores, analgésicos, eléctricos, robados, traidores... y, a menudo, desatan sensaciones tan estimulantes como adictivas. Sin embargo, su cotización en el mundo de las relaciones afectivas ha perdido enteros a lo largo de las últimas décadas. En los espacios públicos, roza la extinción. Basta con salir de paseo una tarde por cualquier ciudad española para certificarlo.

Entre los sexólogos parece haber quórum a la hora de explicar la razón fundamental de su progresiva devaluación: la «sexualización de la televisión, la publicidad y los medios masivos», que prácticamente ha acabado con la seducción, el cortejo, el romanticismo, los arrumacos y las caricias. Hasta el punto de que besarse está considerado hoy una práctica erótica 'light', en comparación con la abundancia y a menudo crudeza del material sexual que hay en circulación, accesible a un simple 'clic'.

«Hace unos días vi a un par de chicas jóvenes dándose un morreo espectacular en la estación de autobuses. Pero lo cierto es que antes había más jóvenes besándose en los jardines y en cualquier esquina. Y a mí aquello me parecía simplemente maravilloso». El nostálgico de aquellos excitantes achuchones callejeros es el responsable del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Burgos y autor del libro 'El planeta de los besos', Jesús de la Gándara. «En la actualidad, muchos aspectos de la sexualidad se centran más en la cópula que en el erotismo. En la medida en que las sociedades son más restrictivas y prohibitivas con el sexo, el beso cobra más significado. Así, el primero que da un adolescente tiene un enorme valor para él. Pero en cuanto puede tener fácilmente relaciones sexuales completas, pierde interés. En nuestra cultura, el beso tiene cada vez menos tiempo de preámbulo, lo cual es muy poco afortunado», agrega el especialista.

- Sin embargo, el primer beso es, a menudo, la experiencia sexual más recordada.

- Por encima del primer coito. Y es que el beso es mucho más íntimo. Podemos copular con cualquiera, pero no podemos besar de verdad a cualquiera. Nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua, están tan hiper comunicadas con nuestro cerebro que difícilmente puedes meter en tu boca a quien no quieres.

Por infravalor esta práctica, las nuevas generaciones -y otras, maduritas, que se han subido al carro del 'fast love' o que, llanamente, se olvidaron de 'ronear'- se pierden un procedimiento prácticamente infalible para seleccionar a una pareja compatible. Y es que si besar no lleva irremediablemente al éxito, besar mal conduce con toda seguridad al fracaso. Digamos que es algo así como la prueba del algodón entre dos personas que se atraen. En especial, para ellas. «Se puede mentir en la cópula. Se puede mentir en el orgasmo. Pero no se puede mentir en el beso. Ahora bien, la función del beso erótico como selección sexual es diferente entre los sexos. Un hombre puede besar a cualquier mujer con la que pueda copular. Una mujer, en cambio, no. Si no le gusta besarse con ese hombre, difícilmente va a acostarse con él, convertirse en su pareja y tener descendencia», asegura el médico.

La boca, la lengua, los labios, la saliva, el aliento, no engañan. «Se comparten endorfinas que activan los antígenos de histocompatibilidad, unas moléculas que te hacen descartar o no como pareja al que te besa. Por cierto que, cuando más diferentes son, mejor. Si se parecen, el beso no funciona». La cosa suele ser decisiva en una de cada cuatro ocasiones. «En el primero beso, el 25% de las parejas potenciales desaparecen», afirma De la Gándara. Antes de que ese 'test' involuntario se lleve a cabo, nuestro cerebro ha sometido al candidato a otra prueba con resultado satisfactorio. Así lo refleja el profesor Alain Montadon en su libro 'El beso: ¿qué se esconde tras este gesto cotidiano?'. «El deseo de besar no se produce si no se alcanza antes un acuerdo con el olfato». Para que nos entendamos, el aroma de la piel del otro tiene que embriagarnos.

Si la masa gris acaba recibiendo información positiva acerca de todos esos estímulos, la actividad tendrá tal éxito que podría convertirse en una droga natural. El enganche tiene hasta nombre científico: filemamanía. «La neurología lo explica muy bien. Una gran parte de nuestro cerebro lo tenemos dedicado a los labios y la boca. Por eso los besos se sienten tanto. Desencadenan una tormenta bioquímica a una velocidad altísima. Van directos al cogollo del cerebro y activan sustancias implicadas en el placer y la recompensa», detalla el psiquiatra. El explosivo cóctel, que se elabora a base de feniletilamina (el equivalente a una anfetamina), catecolamias, dopamina, oxitocina (la hormona que influye en funciones básicas como el enamoramiento, el orgasmo, el parto y el amamantamiento, y que está asociada a la afectividad, la ternura y el tacto), y endorfinas (los opiáceos naturales del cuerpo), tiene efectos euforizantes y tranquilizadores a la vez.

Además de poner una sonrisa en nuestra alma, las reacciones que desencadenan en nuestro cuerpo no son nada desdeñables. La ciencia ha demostrado que cuando una persona funde su boca con la de otra en un encuentro apasionado, las pulsaciones pasan de 60 hasta 130 por minuto, se libera adrenalina e, incluso, ¡baja la tasa de colesterol! Eso no es todo. El sistema inmunitario sale fortalecido con el intercambio masivo de bacterias y se pierden a razón de hasta doce calorías o más, en función del ímpetu que se ponga. No en vano, para dar un beso en condiciones deben ejercitarse hasta 36 músculos, lo que constituye una fantástica tabla gimnástica facial. «Buena parte de nuestra felicidad depende de la cantidad de besos que damos o nos dan», sintetiza el especialista.

Por ello, la comunidad médica y sexológica aboga por recuperar el placer perdido del beso erótico y por propagar el familiar «que sirve para resolver roces» y el social «como ritual de apaciguamiento». A diferencia del primero, de travesía por una oscura crisis, estos últimos parecen ir a más. Incluso, en el rígido mundo de las relaciones masculinas en la sociedad occidental, donde los vigorosos apretones de manos se empiezan a reemplazar por besos o, al menos, por abrazos mejilla con mejilla. «Hemos desarrollado un sistema de comunicación atemporal, plurisémico y simbólico con unos fines extraordinarios desde el punto de vista sexual, social y familiar. Lo que hay que hacer es promocionarlo», incita De la Gándara. El refranero español lleva décadas haciéndolo en su estilo castizo: «Amor sin besos es como chocolate sin queso».