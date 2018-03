El 'trucazo' para tener buena cara incluso a las 7 de la mañana No reseca la piel y dura hasta 24 hora LAURA CANO Viernes, 9 marzo 2018, 16:23

Te levantas, te maquillas, vas al trabajo, vas a comer, vuelves al trabajo, y sales para tomar algo con los amigos. Tu cara ha cambiado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿por qué? A lo largo del día tu piel se va apagando poco a poco. Y no hablemos si sales por la noche. Sales como un pincel y vuelves a casa con un rostro muy distinto.

Si es estás cansada de tener que estar retocándote a cada rato y quieres que tu rostro permanezca como cuando saliste de casa tienes que probar los polvos bronceadores Terracotta, de Guerlain. Seguro que has oído hablar de ellos o incluso los has probado, a que es un clásico. Los nuevos Terracotta Gold Light, de edición coleccionista, hacen el mismo efecto que el bronceador pero con un toque más dorado para que tengas una cara perfecta a todas horas. No reseca la piel y dura hasta 24 horas. ¡Como lees!

Para su correcta aplicación, la firma propone una forma distinta: colocarlos antes de la base de maquillaje para simular la luz que se encuentra en el interior de la piel. Solo tienes que ponerlo en la zona alta del pómulo, sin tocar las ojeras, para conseguir un efecto más luminoso y elegante sea la hora que sea.