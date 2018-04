El rimel de Sephora que triunfa en España

Si miras dentro del bolso seguro que siempre llevas un pintalabios y una máscara de pestañas. Y es que estos dos productos forman un perfecto kit de emergencia con el que ponerse guapa en menos de dos minutos. Normalmente cuando compras una rimel te fijas en que te deje unas pestañas estupendas para lucir ojos.

Pues bien, el rímel que más vendido en todas las tiendas Sephora de España es «Better than sex» de Too Faced. «Es la preferida por todas nuestras clientas, independientemente de la ciudad en la que vivan», dicen desde Sephora. Según la estación cambiaremos el color de labios, el colorete o incluso el pelo, pero la máscara de pestañas no. Las queremos largas y voluminosas.

De hecho, es uno de los rimels más alabados de las youtubers de belleza, y sus usuarios dicen que es la mejor máscara de pestañas de marca de lujo, además de ser la más vendida en EE.UU. La clave de su éxito está en que está hecho con extracto de Senegal, un ingrediente que crea una barra protectora que mantiene bien hidratadas las pestañas. A esto se le suma que incluye péptidos de gran eficacia que proporcionan los pigmentos más oscuros, algo clave a la hora de conseguir unas pestañas con más volumen y una mirada más intensa.