La moda de lucir los pechos caídos "con orgullo" El movimiento #SaggyBoobsMatter ha sido creado por la escritora y bloguera Chidera Eggerue
Sábado, 10 marzo 2018

En estos días de gran calado feminista ha destacado un movimiento que reivindica la belleza de los pechos caídos. Instagram es una herramienta de fácil viralizacion que hace que todo lo que se cuelga tenga una gran repercusión.

El movimiento #SaggyBoobsMatter ha sido creado por la escritora y bloguera Chidera Eggerue, quien se ha sumado a la normalización de la estética natural. Este movimiento hace visible algo inevitable: los pechos caídos, y con mucho orgullo.

La joven en una entrevista destacó que cuando llegase a los 18 años quería operarse el pecho, pero cuando llego el día no tenía suficiente dinero. De esta forma opto por aceptarse tal y como era, hasta conseguir tal confianza en sí misma que ahora se niega a usar sujetador para mostrar el pecho.

Actualmente es un icono en las redes sociales, y son ya muchas mujeres las que se han subido al carro para difundir que unos pechos son bonitos independientemente de su tamaño o rectitud.

an actual Nigerian goddess Una publicación compartida de Chidera (@theslumflower) el Feb 16, 2018 at 3:35 PST

“A través de la creación de #SaggyBoobsMatter he sido capaz de ayudar a mujeres a articular sus propios complejos con su aspecto físico, especialmente a mujeres delgadas que realmente no saben dónde situarse en el movimiento bodypositive”, dice Chidera. Además, incide que “las tetas caídas no están representadas y al no estarlo no nos hace estar alineadas con la sociedad. Por tanto, se fomentan las inseguridades de personas que no tienen la fortaleza mental para ver el valor en sí mismos por encima de estándares de la gente".