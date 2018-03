Un labial para cada tono de piel, ¿cuál de estos 6 es el tuyo? ¿Qué tonos de labios marcarán tendencia? IDEAL.ES Viernes, 16 marzo 2018, 10:36

En breve llega la primavera y seguro que estás pensando cuáles serán los tonos de labios que marquen tendencia. Pues bien, al final no se trata de lo que se lleve sino de lo que te quede mejor a ti, y a tu piel. Para saber qué labial se adapta mejor Cosmopolitan da estos consejos para tu tipo de piel:

Piel clara fría

Si alguna vez te has mirado al espejo y te has dicho que estás más blanca que un folio en blanco estás de suerte, porque te favorecen distintos tonos de labial según el look que escojas. Para un look más dramático tus colores son el morado, malva o ciruela, pero si quieres un look más natural puedes optar por el rosa cuarzo, nude rosado o fucsia claro.

Piel clara cálida

Haz que tus labios se lleven todo el protagonismo y opta por tonos vibrantes como el coral, albaricoque intenso, dorados y bronce. Pero si buscas una imagen fresca alíate con los tostados, el ‘nude’ beige o el coral claro.

Piel media fría

Un truco: intenta combinar el labial con tu color del pelo. Los pigmentos más fríos se ven muy bien en rubios y a las morenas las favorecen los tonos más vibrantes.

Piel cetrina

Si tu tono es medio, pero tiende a ser amarilla opta por un labial color rosa o melocotón, que sea más cálido.

Piel oliva

Tus mejores aliados serán los colores rojo oscuro, los tonos frutas del bosque y el albaricoque, ya que se ven genial sobre los rostros de piel oliva.

Piel oscura

Los labiales dorados, corales, rojo vino y marrón oscuro favorecen a las pieles morenas. Eso sí, es importante que sean de alta pigmentación para que resalten sobre tu rostro.