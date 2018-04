El elemento necesario para disimular la celulitis

Si te lo estabas preguntando… No, la celulitis no se puede eliminar, a no ser que para las fotos uses photoshop. El caso es que todos los humanos tenemos celulitis porque es grasa acumulada. Pero que no se pueda eliminar no quiere decir que no se pueda disimular, pero con tratamientos constantes.

Aquí es donde entra tener una alimentación saludable, hacer ejercicio y tener un tratamiento asiduo. Algunos médicos recomiendan tratamientos no invasivos como solución final pero también dicen que controlando los hidratos y siguiendo una dieta mediterránea se reduce la retención de líquidos que puede empeorar la celulitis.

El extracto de abedul es uno de los tratamientos que puedes encontrar en cualquier herbolario. En las hojas de este árbol se concentra una gran cantidad de flavonoides, carotenos, taninos y vitamina C, todos ellos «activos que hacen que el abedul sea una de las especies que más se han utilizado en medicina tradicional desde hace siglos para aliviar el edema y la retención de líquidos», explican desde Arkopharma.