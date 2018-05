El aviso «del pibonazo» de la Policía Nacional que nos afecta a todos Apunta directamente a una campaña de correos electrónicos fraudulentos que sigue sumando víctimas IDEAL.ES Viernes, 18 mayo 2018, 13:14

La Policía Nacional ha desvelado recientemente una de las prácticas más extendidas durante los últimos tiempos cuyo fin no es otro que el de estafar. Probablemente no resulte un ejemplo novedoso, pero no cabe duda de que sigue cobrándose víctimas a pesar de lo previsible. Por ello, las autoridades han emitido la alerta. «Alma cándida, es una estafa», aclaran.

En el mensaje publicado en Twitter durante la noche del pasado jueves, aseguran que «si recibes un mail de un pibonazo que dice morirse por tus huesitos y que va a hacer maravillas contigo… solo tienes que mandar unos eurillos para el billete», publicaron acompañándolo de caras sonrientes. Menos cómico resultan las circunstancias sobre las que avisan que puedes encontrar en tu puerta y te pueden suponer un disgusto.

Recibes un mail de un pibonazo que dice morirse por tus huesitos y que va a hacer maravillas contigo... Solo tienes que mandar unos eurillos para el billete...🤣🤣🤣 #AlmaCándida = #Estafapic.twitter.com/XjaYN2ehFk — Policía Nacional (@policia) 17 de mayo de 2018

Por si fuera poco, introducen un vídeo de uno de los 'sketch' más populares de José Mota para incidir en que se trata de una estafa de bulto. También alertaron en su momento sobre el DNI.

¿Qué debes hacer?

1- Si se identifican como una persona conocida, intenta contactar con ella por teléfono.

2- No facilites ningún dato de carácter personal.

3- Refuerza tus contraseñas en correos electrónicos o similar.

4- No enviar dinero.