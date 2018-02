La atleta que lució en su camiseta 'Yo no me dopo' da positivo La atleta participó hace unos meses en una campaña antidopaje, y ahora el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha anunciado su positivo en los JJOO IDEAL Martes, 27 febrero 2018, 15:54

La atleta rusa Nadezhda Sergeeva lució hace unos meses una camiseta en la que aparecía la frase "Yo no me dopo", con motivo de una campaña antidopaje en la que participó. Ahora ha dado positivo en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Nadezhda Sergeeva ha sido suspendida tras el anuncio del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de su positivo en los Juegos Olímpico de Invierno de PyeongChang.

La atleta ha dado positivo en trimetazidina, un medicamento para el corazón. Aunque la deportista y su equipo niegan que haya tomado dicho medicamento, el TAS no piensa igual.

Aunque, lo más destacable no es su positivo, sino que hace unos meses participara en la prueba dbobsleigh a dos con una camiseta en la que se podía leer "Yo no me dopo". Un gesto muy opuesto al positivo, que le acompañará toda la vida..