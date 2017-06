Los astrónomos alertan del impacto de un asteroide contra la Tierra en los próximos años Se trata de Apophis, que rozará el planeta pero que después de ese momento tendrá una órbita desconocida IDEAL.ES Miércoles, 28 junio 2017, 02:49

El asteroide Apophis preocupa. Sobre todo lo hace porque aunque está previsto que en el año 2029 su órbita alcance a rozar la Tierra, no se descarta que acabe impactando años más tarde. La razón es que al pasar tan cerca de nuestro planeta, la gravedad del mismo hará que la órbita se vuelva inestable y cambie de rumbo lo que impide asegurar que no vaya a impactar.

Así lo explica Alberto Cellino del Observatorio de Turín: "Podemos descartar una colisión en el próximo acercamiento más cercano con la Tierra, pero entonces la órbita cambiará de una manera que no es totalmente predecible en este momento, por lo que no podemos predecir el comportamiento en una escala de tiempo más larga". Por eso es imposible descartar de plano esa posibilidad.

No es la única voz que alerta sobre un potencial peligro. El exinvestigador Alan Harris utiliza la 'Escala de Palermo' para ilustrar lo que podría suceder. Dicha escala mide el potencial peligro que tiene un cuerpo celeste en impactar contra la Tierra y en el caso de Apophis actualmente está por debajo de cero. "Tiene una calificación en la escala de Palermo de alrededor de menos tres, por lo que aunque no podemos descartar un impacto en el futuro, es aproximadamente mil veces menos probable que un impacto al azar en el mismo intervalo de tiempo. Debido a un cierre, pero no impactante, paso por la Tierra, existen numerosas trayectorias de impacto posibles más allá de eso, pero todas son de muy baja probabilidad" explica el astrónomo.

Apophis, que fue descubierto en 2004, tiene aún 12 años por delante para visitar el planeta Tierra pero tras ese momento lo que llegue a suceder con él y con nuestro planeta es una incógnita científica para los astrónomos.