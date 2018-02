Asesinado en directo mientras emitía por Facebook Live El asesino no se frenó, aunque el hombre le avisó de que estaba emitiendo las imágenes en directo IDEAL Martes, 27 febrero 2018, 15:54

Ha ocurrido en un barrio en el sur de Carolina del Norte, Estados Unidos. Un hombre de 55 años murió asesinado mientras retransmitía a través de Facebook Live.

El fallecido era un vecino implicado con su barrio que luchaba por mejorar las condiciones de vida del lugar. El líder comunitario se encontraba emitiendo en directo paseando por las calles del barrio cuando un hombre le disparó.

Antes de ser disparado, el hombre avisó a su asesino de la emisión en directo de las imágenes, algo que no frenó al autor de los disparos. Los medios del país dicen que una de las posibles causas es que el asesino no quisiera ser grabado.

Aún no se ha detenido al culpable, que vestía vaqueros y botas e iba armado como se podía contemplar en las imágenes. Aunque, ya no están disponibles en la red social ya que Facebook las ha retirado alegando que no sabe si el fallecido hubiera autorizado que la imagen de su muerte estuviera disponible para todo el que quisiera mirarlas.