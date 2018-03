Se arrancó los ojos por efectos de las drogas: "Prefiero ser ciega y ser yo misma que ser la drogada" La chica sufrió fuertes alucinaciones tras haber tomado metanfetaminas ANA ÁVILA Sábado, 17 marzo 2018, 10:16

Después de haber estado recibiendo tratamientos Kaylee asegura que su vida ha dado un giro positivo y que se encuentra muy animada, aunque ya no tenga vista: “Es la misma vida, pero estoy aprendiendo todo de nuevo. La vida es más bonita ahora, es mucho más bonita de lo que era con las drogas. Vivía en un mundo horrible”, declara a People.

Kaylee había estado consumiendo distintas drogas desde que unos compañeros de trabajo le ofrecieron marihuana y metanfetamina. “Estuve despierta durante tres días seguidos y me grabé en vídeo mientras estaba drogada. Tuvieron que llevarme a casa. Cuando estuve sobria y miré los vídeos, decidí sacar a esa persona de mi vida y dejé de drogarme durante un tiempo, aunque luego volví a tomar”, explica la joven.

La joven se arrancó los ojos un día que había tomado metanfetamina. “Pensé que todos los que habían muerto estaban atrapados en sus tumbas, que Dios estaba solo en el cielo y que tenía que sacrificar algo importante para poder liberarlos, así que me arranqué los ojos. Daba miedo, no entendía lo que Dios quería de mí, pero me hacía sentir que debía ser yo quien lo hiciera". explica sobre su alucinación.

Kaylee ha creado una página de Go Fund Me para recaudar el dinero suficiente para un perro lazarillo y quiere compartir su historia para concienciar a los demás de los peligros que entrañan las drogas. “Prefiero ser ciega y ser yo misma que ser la Kaylee drogada, y lo digo de corazón".