Indignación en la Red por la agresión de dos menores a un niño negro en un parque infantil de Bilbao Una usuaria de Twitter ha publicado el vídeo para denunciar que se trata de una agresión racista IDEAL Lunes, 2 abril 2018, 13:13

Una usuaria de Twitter ha compartido mediante su cuenta un vídeo en el que se aprecia cómo varios menores atacan a un niño negro en un parque infantil en Bilbao.

El pequeño es rechazado por los otros menores, e incluso perseguido por ellos que terminan golpeándole en la cabeza. La usuaria asegura que ella también ha tenido una infancia así, aunque por suerte a ella nunca le golpearon. Y ha querido compartir el vídeo para demostrar que "el racismo también existe entre los más pequeños".

"Me gustaría que este vídeo os hiciera reflexionar. Mi infancia ha sido así, relacionándome con niñas y niños que no me dejaban jugar (aunque por suerte no me agredieron físicamente). Más de 30 años después las cosas no han cambiado mucho", publicó la mujer que ha hecho público el vídeo.

Cómo se aprecia en las imágenes, los pequeños no se cortan ni siquiera ante la presencia de la madre del niño, que intenta llevarse a su hijo del lugar, pero sin éxito, ya que termina siendo perseguido y golpeado en la cabeza.