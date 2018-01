El árbitro que le salvó la vida a un niño: "No piensas, simplemente actúas" Jorge Belda Blasco / Sedavi CF. Jorge Belda Blasco no dudó en socorrer a un joven futbolista que estaba sufriendo convulsiones en el partido que él arbitraba IDEAL.ES Martes, 23 enero 2018, 10:58

La manida expresión de que "todos los héroes no llevan capa" cobra sentido en esta historia. En la que un colegiado no dudó un instante en dejar el partido que estaba arbitrando a un lado y socorrer a uno de los futbolistas que estaba sufriendo un grave shock en pleno encuentro. Este particular héroe se llama Jorge Belda Blasco y lleva arbitrando desde hace siete años.

Pero aquel día era un día normal en principio. Lo único que puede perturbar la vida de un colegiado que arbitra un partido es que la situación se salga de lo previsto por problemas que nada tienen que ver con lo deportivo y sí con lo pasional. Sin embargo, nadie esperaba que lo que cambiara el sentido del partido fuese el desplome repentino de uno de los futbolistas de categoría cadete que estaban jugando.

El encuentro, disputado entre el Sedaví CF y el Don Bosco en Valencia, se detuvo como la respiración de Iván al caer este desplomado tras un mal choque. En ese momento, el colegiado que arbitraba el partido, Jorge Belda, no se lo pensó y fue a socorrer al joven que yacía inconsciente. Lo puso de lado y evitó que se tragara la lengua salvándole la vida.

Un gesto por el que este árbitro ha sido calificado de héroe aunque él prefiere evitar referirse a sí mismo como tal. "Vi que el chico estaba tirado en el suelo y pensé que solo fue un choque. Cuando fui acercándome lo vi convulsionando y lo que hice fue ponerlo de lado y evitar que se tragara la lengua. En ese momento no piensas. Intentas ayudar como puedes y no te asustas, simplemente actúas" explicó el propio colegiado a una radio valenciana. Restándose importancia pero habiendo logrado salvar una vida.