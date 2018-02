Aplazan el funeral de una niña tras el ingreso de su hermano con los mismos síntomas La Junta de Castilla y León ha descartado que se trate de un proceso infeccioso y ha asegurado que no se prevé iniciar actuaciones preventivas IDEAL.ES Jueves, 22 febrero 2018, 09:28

Una niña de 7 años de Palencia falleció el pasado domingo, después de que un proceso catarral se le complicara, sufriendo un cuadro clínico de hipotensión y deterioro progresivo de su estado, que le llevó a sufrir un estado de shock, ingresando en el hospital en estado muy grave y falleciendo al día siguiente.

Horas después, cuando la familia se disponía a dar sepultura a su pequeña, el hermano de esta ingresó en el centro médico tras presentar síntomas muy similares a los de su hermana y obligando a sus padres a aplazar el funeral de la fallecida.

La Junta de Castilla y León ha descartado que se trate de un proceso infeccioso y ha asegurado que no se prevé iniciar actuaciones preventivas en las personas que tuvieron contacto con la pequeña. Al parecer, la autopsia no evidencia la causa de la muerte de la niña y el estado de su hermano no reviste gravedad.