La aplaudida llamada de la madre de Gabriel a Ana Rosa para pedir "respeto" por su hijo Patricia también ha criticado a un periodista presente en el plató del programa: "Ni es amigo ni ha respetado a la familia" IDEAL.ES Jueves, 15 marzo 2018, 14:26

Los padres del pequeño Gabriel, Patricia y Ángel, aparecieron en TVE en la noche del pasado miércoles para reconocer ante Paco Lobatón que creían que los medios de comunicación habían «entorpecido la investigación», circunstancia que hoy la Guardia Civil se ha encargado de confirmar.

Hoy, Patricia, ante el tratamiento que programas como 'Sálvame' están haciendo de la muerte de su hijo, ha llamado a «El programa de Ana Rosa» para pedir "respeto" por Gabriel y pedir que se deje de hablar ya del tema en televisión, hecho que ha provocado un aluvión de reacciones en Twitter apoyándola.

A través de una conexción telefónica Patricia también ha asegurado que el periodista, que desde que comenzó la investigación ha asegurado ser amigo de la familia, "ni es amigo ni ha respetado a la familia".

"Nos ha dolido y decepcionado. Me duele que se introduce en casa de Ángel el día que fallece mi hijo y a partir de ahí se va relacionando con unos y con otros, pero creo que lo hace como periodista y no como amigo. Si hubiese sido amigo nuestro, no habría hablado de determinados temas que no queríamos que se dijeran porque perjudicaban la investigación", ha añadido Patricia al respecto.

Galería. Así ha sido la llamada.

Vilaseró, por su parte, ha explicado que siempre ha actuado con respeto, anteponiendo el bien de Gabriel y el interés por encontrarlo con vida.

Después de la llamada de la mujer «El programa de Ana Rosa» ha suprimido la intervención en la que iban a analizar el lenguaje no verbal de la asesina confesa Ana Julia, cambiando sus contenidos.

Por su parte, en las redes sociales numerosos usuarios han alabado el comportamiento de Patricia:

En el programa de Ana Rosa iban a analizar el lenguaje no verbal de Ana Julia pero tras la llamada de Patrícia la Madre de Gabriel han tenido que variar su contenido y han pasado a otros temas de actualidad



GRANDE PATRÍCIA, BASTA YA DE HACER LEÑA DEL ÁRBOL CAÍDO — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) 15 de marzo de 2018

Ana Rosa tratando de cortar a la madre de Gabriel q ha llamado para decir q Manel ni es amigo ni ha respetado a la familia, se ha aprovechado por su condicion de periodista. Zasca!!!!#GabrielCruzAR — Alejandra (@morenazaloca72) 15 de marzo de 2018

"Hemos tratado siempre en este programa de no importunar a la familia" le dice Ana Rosa a Patricia, madre de Gabriel, cuando llama al programa que está importunando horas, dias, semanas a la familia con su vomitiva forma de hacer periodismo. Y no se pone ni colorá#gabrielcruzAR — Gucefalo (@gucefalo) 15 de marzo de 2018

Otra muestra por parte de Patricia que con educación y sin levantar la voz ha puesto a Ana Rosa y al periidista-amigo donde se merecen. No se puede ser el muerto en el entierro y el niño en el bautizo — Despacito illo (@el_ranner) 15 de marzo de 2018