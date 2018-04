Aparece en su graduación con un coche fúnebre y metida en un ataúd La estudiante aspira a convertirse en la directora de la funeraria local IDEAL Viernes, 20 abril 2018, 10:34

Aunque parezca algo surrealista, esto ocurrió de verdad. Una estudiante acudió a su graduación metida en un ataúd para prevenir a los jóvenes de las posibles consecuencias de una fiesta desmedida.

Ocurrió el pasado sábado en Georgia, Estados Unidos. Los estudiantes del Americus Sumter High School se graduaban, y una de las alumnas, Alexandra Clark, decidió acudir al acto en un coche funerario y metida en un ataúd.

El asombro de sus compañeros es notable en las fotografías que ella misma ha subido a Facebook. Alexandra ha aegurado que su objetivo era prevenir a sus compañeros de las posibles consecuencias de los excesos de la posterior fiesta.

"Estaba pensando en mi clase y en cómo van a ir a la graduación. Van a hacer cosas malas después del baile, como tomar drogas y hacer todo eso", explicó a la 'WXIA-TV'.

Además, la joven con este gesto quería reivindicar lo que le gusta su trabajo, y es que trabaja en la West Mortuary, una funeraria de su ciudad, y prevee algún día convertirse en la directora del lugar.

"Esto es justo lo que hago, y esta es mi carrera que planeo hacer y me encanta. Me encanta estar cerca de las personas y ayudar a los demás. Y no es faltarle al respeto a nadie", zanjaba Alexandra.